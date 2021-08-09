«Сибирь» обыграла «Ак Барс» на Мемориале имени Ромазана
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Сегодня, 9 августа, на «Арене Металлург» в Магнитогорске «Сибирь» и «Ак Барс» проводили первый матч в рамках турнира, в котором новосибирский клуб одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
На 29-й минуте Антон Ведин открыл счёт в матче с передачи Егора Миловзорова, на 44-й Илья Морозов увеличил преимущество «Сибири», благодаря голам Егора Аланова и Никиты Короткова, а на 53-й минуте третью шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Антон Ведин, оформив дубль. Ему ассистировали Ник Шор и Тимур Ахияров.
Во втором матче на турнире «Сибирь» сыграет с «Амуром», «Ак Барс» – с хозяином турнира «Металлургом». Обе встречи состоятся 10 августа.
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.
Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
09 августа 2021, понедельник. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Ведин (Миловзоров) – 28:20' (5x5) 2:0 Морозов (Аланов, Коротков) – 43:06' (5x5) 3:0 Ведин (Шор, Ахияров) – 52:30' (5x5)
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