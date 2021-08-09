«Сибирь» обыграла «Ак Барс» на Мемориале имени Ромазана

Сегодня, 9 августа, на «Арене Металлург» в Магнитогорске «Сибирь» и «Ак Барс» проводили первый матч в рамках турнира, в котором новосибирский клуб одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

На 29-й минуте Антон Ведин открыл счёт в матче с передачи Егора Миловзорова, на 44-й Илья Морозов увеличил преимущество «Сибири», благодаря голам Егора Аланова и Никиты Короткова, а на 53-й минуте третью шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Антон Ведин, оформив дубль. Ему ассистировали Ник Шор и Тимур Ахияров.

Во втором матче на турнире «Сибирь» сыграет с «Амуром», «Ак Барс» – с хозяином турнира «Металлургом». Обе встречи состоятся 10 августа.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.