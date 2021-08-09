«Филадельфия» близка к подписанию нового контракта с голкипером Хартом

«Филадельфия Флайерз» близка к подписанию нового контракта с голкипером Картером Хартом.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Фрэнк Серавалли, соглашение будет подписано сроком на 3 года. Также инсайдер Эллиотт Фридман заявил о том, что зарплата игрока составит $ 4 млн в год.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Харт принял участие в 27 матчах, выиграв девять из них, отбивая 87,7% бросков и пропуская в среднем 3,67 шайбы за игру. Всего у 22-летнего голкипера 101 матч в лиге, в которых он одержал 49 побед, имея процент отражённых бросков 90,5% и имея коэффициент надёжности 2,88.
Харт был выбран на драфте НХЛ «Филадельфией» во втором раунде под общим 48-м номером. Первый матч «Флайерз» в новом сезоне состоится 15 октября с «Ванкувером».
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