42-летний форвард Торнтон хочет подписать контракт с клубом, претендующим на Кубок Стэнли
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Форвард Джо Торнтон надеется продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Как сообщает Toronto Sun, 42-летний форвард хочет подписать контракт на год с командой, которая будет претендовать на Кубок Стэнли в предстоящем сезоне. Ранее Торнтон тренировался в составе швейцарского «Давоса».
В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 форвард выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и провёл 44 матча, где набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф на его счету один гол в семи встречах.
Летом нападающий стал неограниченно свободным агентом. Он является самым результативным игроком из всех, кто сейчас выступает в НХЛ.
Торнтон занимает 14-е место по результативности за всю историю лиги. В его активе 1529 (425+1104) очков в 1680 матчах.
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