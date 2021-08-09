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Форвард Слепец подписал контракт со «Спартаком» на один год

Форвард Слепец подписал контракт со «Спартаком» на один год
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Систему хоккейного клуба «Спартак» пополнил нападающий Кирилл Слепец.

Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком был заключён двусторонний контракт сроком на один год.

22-летний форвард — бронзовый призёр юниорского и молодёжного чемпионатов мира в составе сборной России. В 2019 году Кирилл с пятью голами стал лучшим снайпером сборной России на молодёжном чемпионате мира, дебютировал за национальную сборную России и был выбран на драфте НХЛ клубом «Каролина Харрикейнз» (5-й раунд, 152-й общий номер).

На счету двукратного чемпиона Кубка Харламова 43 игры в КХЛ за ярославский «Локомотив» и «Динамо» Рига при 8 (5+3) набранных очках. Прошлый сезон-2020/2021 Слепец провёл в Высшей хоккейной лиге за воронежский «Буран» и «Нефтяник» из Альметьевска, став одним из лучших бомбардиров «Нефтяника» в розыгрыше плей-офф Кубка Братины — 10 (4+6) очков в 13 играх.

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