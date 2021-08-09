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«Металлург» с минимальным счётом обыграл «Нефтехимик» на Мемориале имени Ромазана

«Металлург» с минимальным счётом обыграл «Нефтехимик» на Мемориале имени Ромазана
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу на Мемориале имени Ромазана над «Нефтехимиком» со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Счёт на 18-й минуте встречи открыл защитник «Металлурга» Артём Минулин. Удвоил преимущество магнитогорского клуба в большинстве на 21-й минуте форвард Никита Коростелёв. На 55-й минуте матча одну шайбу отыграл нападающий «Нефтехимика» Тимур Хафизов.

Турнирная таблица Мемориала имени Ромазана

Следующий матч «Металлург» проведёт завтра, 10 августа. Соперник — казанский «Ак Барс». Начало — в 17:00 мск.

«Нефтехимик» следующую встречу проведёт в среду, 11 августа, с новосибирской «Сибирью». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Металлург» первый матч сыграет 3 сентября в гостях с «Автомобилистом». «Нефтехимик» — 2 сентября с «Куньлунем».

Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
09 августа 2021, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Минулин (Прохоркин, Карпов) – 17:17' (5x5)   2:0 Коростелёв (Голдобин, Карпов) – 20:25' (5x4)   2:1 Хафизов (Попов, Глазков) – 54:15' (5x4)
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