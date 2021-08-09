«Металлург» с минимальным счётом обыграл «Нефтехимик» на Мемориале имени Ромазана

Магнитогорский «Металлург» одержал победу на Мемориале имени Ромазана над «Нефтехимиком» со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).



Счёт на 18-й минуте встречи открыл защитник «Металлурга» Артём Минулин. Удвоил преимущество магнитогорского клуба в большинстве на 21-й минуте форвард Никита Коростелёв. На 55-й минуте матча одну шайбу отыграл нападающий «Нефтехимика» Тимур Хафизов.

Следующий матч «Металлург» проведёт завтра, 10 августа. Соперник — казанский «Ак Барс». Начало — в 17:00 мск.



«Нефтехимик» следующую встречу проведёт в среду, 11 августа, с новосибирской «Сибирью». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.



Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Металлург» первый матч сыграет 3 сентября в гостях с «Автомобилистом». «Нефтехимик» — 2 сентября с «Куньлунем».