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Мартемьянов прокомментировал сухую победу над «Ак Барсом» на Мемориале имени Ромазана

Мартемьянов прокомментировал сухую победу над «Ак Барсом» на Мемориале имени Ромазана
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:0) на Мемориале имени Ромазана.

«Контрольный матч, рано делать какие-то выводы. Приятно, что выиграли. «Ак Барс» — хорошая команда, у которой всегда приятно выиграть.

Наши парни сегодня показали характер, много шайб поймали на себя. В обороне сыграли неплохо, наш вратарь отстоял на ноль — это большой плюс.

В первом периоде было чуть сумбурно, было много эмоций. Второй и третий уже провели, выполняя игровое задание.

Я в 1992-м играл на Мемориале? Конечно, помню! Во Дворце Ромазана играли, там ещё только заканчивался ремонт. Была радость для магнитогорских болельщиков, и для нас — международный турнир, первый, тем более выиграли. Вернулся через 30 лет… Мне об этом вчера супруга напомнила! Большие эмоции!» — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

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