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«Тампа» подпишет новый контракт с форвардом Колтоном. Его гол принёс команде Кубок Стэнли

«Тампа» подпишет новый контракт с форвардом Колтоном. Его гол принёс команде Кубок Стэнли
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Росс Колтон подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает в «Твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман, игрок и команда договорились о заключении соглашения на 2 года. В первый год Колтон получит $ 1 млн, во второй — $ 1,25 млн.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард принял участие в 30 матчах, в которых сумел набрать 12 (9+3) результативных баллов при показателе полезности «+3». В плей-офф Колтон сыграл в 23 матчах, забросив четыре шайбы и отдав две голевые передачи при общей полезности «+4».

Этот сезон стал первым для игрока в НХЛ. Вместе с «Тампой» Колтон стал обладателем Кубка Стэнли — 2021. Именно его гол во втором периоде пятого матча финальной серии с «Монреалем» принёс команде титул.

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2016 году «Лайтнинг» в четвёртом раунде под общим 118-м номером.

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