Шестёркин подписал четырёхлетний контракт с «Рейнджерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин подписал новый контракт с клубом.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт команды, игрок заключил соглашение сроком на 4 года. Кэпхит составит $ 5,65 млн, общая сумма контракта — $ 22,666 млн.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Шестёркин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, выиграв 16 из них, имея 91,6% надёжности и пропуская в среднем за игру 2,62 шайбы.



25-летний голкипер был выбран на драфте НХЛ 2014 года «Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 118-м номером.



Новый сезон НХЛ стартует 12 октября матчами «Тампа» — «Питтсбург» и «Вегас» — «Сиэтл». «Рейнджерс» свой первый матч проведут 13 октября в гостях с «Вашингтоном».