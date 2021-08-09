Новый контракт Шестёркина с «Рейнджерс» стал рекордным в истории НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин заключил новое соглашение с клубом.
«Новый контракт Шестёркина подписан на четыре года, кэпхит — $ 5,65 млн, общая сумма — $ 22,666 млн.
Это самая большая сумма контракта в истории, которая выдавалась голкиперу в НХЛ по его второму соглашению», — сообщил в «Твиттере» журналист Фрэнк Серавалли.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Шестёркин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, выиграв 16 из них, имея 91,6% надёжности и пропуская в среднем за игру 2,62 шайбы.
25-летний голкипер был выбран на драфте НХЛ 2014 года «Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 118-м номером.
Новый сезон НХЛ стартует 12 октября матчами «Тампа» — «Питтсбург» и «Вегас» — «Сиэтл». «Рейнджерс» свой первый матч проведут 13 октября в гостях с «Вашингтоном».
- 9 августа 2021
-
22:24
-
22:15
-
21:46
-
21:23
-
20:53
-
20:42
-
20:10
-
19:30
-
18:31
-
18:16
-
17:46
-
17:34
-
17:12
-
16:59
-
16:46
-
16:17
-
15:19
-
15:08
-
14:12
-
12:23
-
10:17
-
09:00
-
08:58
-
08:30
-
08:00
- 8 августа 2021
-
23:39
-
23:16
-
22:40
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:10
-
21:50
-
20:53
-
20:15