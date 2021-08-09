Новый контракт Шестёркина с «Рейнджерс» стал рекордным в истории НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин заключил новое соглашение с клубом.



«Новый контракт Шестёркина подписан на четыре года, кэпхит — $ 5,65 млн, общая сумма — $ 22,666 млн.



Это самая большая сумма контракта в истории, которая выдавалась голкиперу в НХЛ по его второму соглашению», — сообщил в «Твиттере» журналист Фрэнк Серавалли.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Шестёркин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, выиграв 16 из них, имея 91,6% надёжности и пропуская в среднем за игру 2,62 шайбы.



25-летний голкипер был выбран на драфте НХЛ 2014 года «Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 118-м номером.



Новый сезон НХЛ стартует 12 октября матчами «Тампа» — «Питтсбург» и «Вегас» — «Сиэтл». «Рейнджерс» свой первый матч проведут 13 октября в гостях с «Вашингтоном».

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