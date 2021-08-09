Воробьёв подвёл итоги встречи «Металлурга» с «Нефтехимиком» на Мемориале имени Ромазана

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (2:1) на Мемориале имени Ромазана.



«Интересная, быстрая команда «Нефтехимик». Не без труда дался этот матч. То, что мы запланировали для первой игры, более-менее получилось. Неплохо сыграл Юхо Олкинуора.



Ротация состава? Нормально для первой игры. Важно, чтобы ребята, кто не играл с «Северсталью», вкатился в игровой ритм. Это была часть плана.



Никита Коростелёв? На текущий момент ожидания совпадают. Мы хотим, чтобы он так играл и был результативен в каждом матче.



Максим Карпов полностью восстановился после ковида? Думаю, что он в плей-офф это уже был Макс, которого мы видели до ковида. Потребовалось ему три месяца, месяц он не катался вообще. Нелегко это всё далось. Сейчас он в нормальной форме.



Почему пропустил матч Архип Неколенко? Он завтра будет играть. Это просто ротация, всех ребят надо посмотреть и проверить», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.