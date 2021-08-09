Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Воробьёв подвёл итоги встречи «Металлурга» с «Нефтехимиком» на Мемориале имени Ромазана

Воробьёв подвёл итоги встречи «Металлурга» с «Нефтехимиком» на Мемориале имени Ромазана
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (2:1) на Мемориале имени Ромазана.

«Интересная, быстрая команда «Нефтехимик». Не без труда дался этот матч. То, что мы запланировали для первой игры, более-менее получилось. Неплохо сыграл Юхо Олкинуора.

Ротация состава? Нормально для первой игры. Важно, чтобы ребята, кто не играл с «Северсталью», вкатился в игровой ритм. Это была часть плана.

Никита Коростелёв? На текущий момент ожидания совпадают. Мы хотим, чтобы он так играл и был результативен в каждом матче.

Максим Карпов полностью восстановился после ковида? Думаю, что он в плей-офф это уже был Макс, которого мы видели до ковида. Потребовалось ему три месяца, месяц он не катался вообще. Нелегко это всё далось. Сейчас он в нормальной форме.

Почему пропустил матч Архип Неколенко? Он завтра будет играть. Это просто ротация, всех ребят надо посмотреть и проверить», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021