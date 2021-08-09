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«Нью-Джерси» заключил новый контракт с финским форвардом Куокканеном

«Нью-Джерси» заключил новый контракт с финским форвардом Куокканеном
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Финский нападающий Янне Куокканен подписал новый контракт с «Нью-Джерси».

Как сообщает официальный сайт клуба, срок соглашения рассчитан на 2 года. Кэпхит составит $ 1,825 млн. В первый год 23-летний финн заработает $ 1,6 млн, за второй — $ 2,05 млн.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Куокканен принял участие в 50 играх регулярного чемпионата, сумев набрать в них 25 (8+17) результативных баллов при показателе полезности «-11». Всего форвард провёл в НХЛ 62 матча, в которых набрал 25 (8+17) очков.

Финский нападающий был выбран на драфте НХЛ 2016 года клубом «Каролина Харрикейнз» во втором раунде под общим 43-м номером.

Первый матч нового регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» проведёт 15 октября дома с «Чикаго».

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