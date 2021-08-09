Леонтьев — об 1:2 с «Металлургом»: парни молодцы, упрекнуть не в чем. Сыграли достойно

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча на Мемориале имени Ромазана с магнитогорским «Металлургом» (1:2).



«Интересный, боевой матч. Много неиспользованных моментов. Мы сражались до конца. Пропустили голы на своих ошибках, много удалялись.



Парни молодцы, до конца бились и в конце даже могли сравнять. Мне их упрекнуть не в чем. У нас идёт становление команды, новый коллектив собрался. На этом фоне мы сыграли достойно.



Либор Гудачек? Мы прилетели все вместе, но у Либора немного прихватило живот, пока не в составе. Березин сыграл в первой паре? Максима мы знаем, в нём не сомневаемся. Ищем оптимальные сочетания — это нормально для предсезонных игр», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.