Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонтьев — об 1:2 с «Металлургом»: парни молодцы, упрекнуть не в чем. Сыграли достойно

Леонтьев — об 1:2 с «Металлургом»: парни молодцы, упрекнуть не в чем. Сыграли достойно
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча на Мемориале имени Ромазана с магнитогорским «Металлургом» (1:2).

«Интересный, боевой матч. Много неиспользованных моментов. Мы сражались до конца. Пропустили голы на своих ошибках, много удалялись.

Парни молодцы, до конца бились и в конце даже могли сравнять. Мне их упрекнуть не в чем. У нас идёт становление команды, новый коллектив собрался. На этом фоне мы сыграли достойно.

Либор Гудачек? Мы прилетели все вместе, но у Либора немного прихватило живот, пока не в составе. Березин сыграл в первой паре? Максима мы знаем, в нём не сомневаемся. Ищем оптимальные сочетания — это нормально для предсезонных игр», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021