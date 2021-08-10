Источник: Капризов подписал предварительное соглашение с ЦСКА на 1 год и $ 10+ млн

Хоккейный журналист Фрэнк Серавалли поделился информацией, касающейся будущего российского нападающего Кирилла Капризова.
«Слышал, что Кирилл Капризов имеет предварительное соглашение с ЦСКА о заключении сделки на один год на сумму более $ 10 млн в год, которая вступит в силу с 1 сентября — в случае, если не будет подписано новое соглашение с «Миннесотой».
Тем не менее, похоже, «Уайлд» готовы вести переговоры о среднесрочном контракте. Первоначально клуб был заинтересован только в сделке на 7-8 лет, но теперь это не так. Множество вариантов находится в обсуждении. Но в лагере Капризова утверждают, что предложений не поступало с апреля.
Посмотрим, к чему это приведёт. Обе стороны готовы к общению», — написал Серавалли в «Твиттере».
Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
В 2015 году форвард был выбран на драфте НХЛ «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером.
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