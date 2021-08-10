«Один из худших блефов в истории!» Журналист — о слухе про контракт Капризова с ЦСКА

Хоккейный журналист Энди Стрикленд прокомментировал информацию, касающуюся согласования контракта между ЦСКА и Кириллом Капризовым.



«Один из худших блефов в истории спорта! Бюджет ЦСКА израсходован, плюс есть ограничение под потолком зарплат около $ 12 млн.



Можно ли ожидать, что подобные новости испугают генменеджера «Миннесоты?», — заявил Стрикленд в "твиттере".



Ранее стало известно о том, что Капризов имеет предварительное соглашение с ЦСКА о заключении сделки на один год на сумму более $ 10 млн в год, которая вступит в силу с 1 сентября — в случае, если не будет подписано новое соглашение с «Миннесотой».



Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.