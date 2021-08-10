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Генменеджер «Каролины»: мы заключим сделку со Свечниковым. Планируем состав вместе с ним

Генменеджер «Каролины»: мы заключим сделку со Свечниковым. Планируем состав вместе с ним
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Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл прокомментировал ход переговоров по новому контракту с российским нападающим Андреем Свечниковым.

«Мы заключим сделку. Не думаю, что это произойдёт раньше среды. Сейчас нет никакой срочности ни с одной стороны. Мы не начинаем играть до сентября. Всё будет хорошо: просто подобные контракты требуют много времени, чтобы их оформить.

Наши переговоры были очень продуктивными, у нас есть небольшие разногласия по сроку контракта и сумме, но в целом наше видение сходится. Так что мы можем планировать состав с ним, несмотря на то, когда мы подпишем контракт, на этой или на следующей неделе. Мы знаем, что Свечников будет частью нашей команды в движении вперёд", — приводит слова Уодделла Sportsnet.

21-летний Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. В прошедшем сезоне он провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 42 (15+27) очка при полезности «+1». В плей-офф форвард сыграл в 11 встречах, набрав 8 (2+6) баллов при общей полезности «+4».

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