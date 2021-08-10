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Экс-форвард минского «Динамо» Кулаков объявил о завершении карьеры

Экс-форвард минского «Динамо» Кулаков объявил о завершении карьеры
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Белорусский нападающий Александр Кулаков завершил профессиональную карьеру.

«Кулак, спасибо за всё!

Игровую карьеру официально завершил экс-игрок минского «Динамо» и сборной Беларуси Александр Кулаков. Теперь он будет работать тренером в ХК «Юность-Минск», — сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.

Всего за «зубров» в Континентальной хоккейной лиге 38-летний форвард провёл 396 матчей, набрав 119 (52+67) баллов при общей полезности „-20“. Он дважды выступал за „Динамо“ — с 2003-й по 2013 год, а также с 2014-го по 2017-й.

За сборную Беларуси нападающий сыграл 28 игр, набрав в них 6 результативных очков.

Последним клубом Кулакова был солигорский „Шахтёр“. Также Кулаков выступал за „Юность“, „Керамин“, „Витебск“ и нижегородское „Торпедо“.

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