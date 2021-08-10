«Бостон» заключил контракт с автором одного из самых красивых голов на ЮЧМ-2021
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«Бостон Брюинз» объявил о заключении соглашения с шведским форвардом Фабианом Люселлем.
Как сообщает генменеджер клуба Дон Суини на официальном сайте команды, с игроком подписан контракт новичка сроком на 3 года.
В прошедшем сезоне нападающий провёл 26 матчей в шведской хоккейной лиге за «Лулео», набрав в них 3 (2+1) результативных балла при общей полезности "-3".
В составе юниорской сборной Швеции игрок стал бронзовым призером ЮЧМ-2021. Он провёл на турнире 7 матчей, в которых сумел набрать 9 (3+6) баллов при общей полезности "+1". Также он забил один из самых красивых голов на ЮЧМ в матче с Беларусью, пройдя через всю площадку.
Люселль был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ 2021 года в первом раунде под общим 21-м номером.
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