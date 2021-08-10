«Монреаль» рассматривает вариант возвращения Гальченюка, выбранного клубом на драфте-2012

«Монреаль» рассматривает возможность подписания контракта с неограниченно свободным агентом, форвардом Алексом Гальченюком.
«Сейчас игрок изучает варианты продолжения карьеры. «Торонто» ещё не закрыл ему дверь, по крайней мере, публично, и даже «Монреаль», выбравший Гальченюка на драфте, как говорят, проявляет некоторый интерес к его возвращению», – сообщил журналист Sportsnet Люк Фокс.
Отметим, «Канадиенс» выбрали игрока на драфте 2012 года в первом раунде под общим 3-м номером.
В прошедшем сезоне Гальченюк выступал за «Оттаву» и «Торонто». За «Сенаторз» он провёл восемь матчей, набрав в них 1 (1+0) балл при полезности "-6". В составе «Мэйпл Лифс» 27-летний форвард сыграл в 26 матчах регулярки, сумев набрать 12 (4+8) очков при общей полезности "-2". В плей-офф Гальченюк принял участие в шести играх, набрав 4 (1+3) балла при полезности "+2".
Нападающий уже выступал за «Канадиенс» с 2013 по 2018 годы, проведя в общем за клуб 446 матчей и набрав 268 (112+156) очков.
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