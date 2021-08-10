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Комментатор, работавший на матчах «Питтсбурга» 46 лет, завершил карьеру

Комментатор, работавший на матчах «Питтсбурга» 46 лет, завершил карьеру
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«Питтсбург» объявил о том, что многолетний комментатор клубных матчей Майк Лэнг завершает карьеру.

«Майк – легенда теле- и радиовещания не только в Питтсбурге, но и во всём спорте. В нашем клубе все его уважают и восхищаются. Его остроумные фразы стали синонимами самых знаковых моментов в истории клуба.

Несмотря на то, что он больше не появится в кабинке, он останется огромной частью нашей семьи, и мы с нетерпением ждём возможности услышать его голос в ближайшие годы», – цитирует президента «Питтсбурга» Дэвида Морхауса официальный сайт клуба.

Он комментировал матчи «Пингвинз» на местном радио и телевидении на протяжении 46 лет. В 2001 году был награжден премией Фостера Хьюитта, которая ежегодно присуждается лучшему хоккейному журналисту данного профиля.

В прошедшем сезоне НХЛ 73-летний Лэнг не занимался активной комментаторской деятельностью из-за опасений за свое здоровье на фоне пандемии. Он работал на двух заключительных домашних играх в регулярке, а также двух матчах плей-офф с «Айлендерс».

Лэнг продолжит появляться на радио, но не в качестве комментатора.

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