«Сибирь» разгромила «Амур» со счётом 8:0 на Мемориале имени Ромазана

Новосибирская «Сибирь» с разгромным счётом 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) обыграла хабаровский «Амур» в рамках Мемориала имени Ромазана.



В составе победителей заброшенными шайбами отличились защитники Вадим Кудако и Никита Ефремов, а также нападающие Олег Ли, Никита Коротков, Дмитрий Овчинников, Никита Шашков, Ник Шор и Сергей Дубакин.



После двух проведённых на турнире матчей «Сибирь» набрала 6 очков и занимает первое место в таблице. В первой игре клуб из Новосибирска обыграл «Ак Барс» со счётом 3:0. Для «Амура» эта игра стала первой на Мемориале.

Следующий матч «Сибирь» проведёт завтра, 11 августа, с нижнекамским «Нефтехимиком». Начало встречи — в 13:00 мск. «Амур» также завтра сыграет с казанским «Ак Барсом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.