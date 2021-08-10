«Сибирь» разгромила «Амур» со счётом 8:0 на Мемориале имени Ромазана
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Новосибирская «Сибирь» с разгромным счётом 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) обыграла хабаровский «Амур» в рамках Мемориала имени Ромазана.
В составе победителей заброшенными шайбами отличились защитники Вадим Кудако и Никита Ефремов, а также нападающие Олег Ли, Никита Коротков, Дмитрий Овчинников, Никита Шашков, Ник Шор и Сергей Дубакин.
После двух проведённых на турнире матчей «Сибирь» набрала 6 очков и занимает первое место в таблице. В первой игре клуб из Новосибирска обыграл «Ак Барс» со счётом 3:0. Для «Амура» эта игра стала первой на Мемориале.
Следующий матч «Сибирь» проведёт завтра, 11 августа, с нижнекамским «Нефтехимиком». Начало встречи — в 13:00 мск. «Амур» также завтра сыграет с казанским «Ак Барсом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
10 августа 2021, вторник. 13:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 8
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Кудако (Ведин) – 06:50' (5x4) 0:2 Ли (Шор, Ведин) – 09:53' (5x5) 0:3 Коротков (Кручинин, Шашков) – 17:32' (5x4) 0:4 Ефремов (Кручинин) – 26:32' (5x4) 0:5 Овчинников (Пастухов, Дубакин) – 26:51' (5x5) 0:6 Шашков (Кудако, Ведин) – 30:00' (5x4) 0:7 Шор (Ведин) – 41:36' (5x4) 0:8 Дубакин (Овчинников) – 45:50' (5x5)
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