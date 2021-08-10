Немчинов: думаю, Капризов договорится с «Миннесотой». Что касается ЦСКА, то это всё слухи

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал информацию о договорённости между ЦСКА и Кириллом Капризовым о подписании однолетнего контракта.
«Капризову сейчас только 24 года. Думаю, Кирилл хочет подписать с «Миннесотой» контракт-мостик, как они его называют. Если всё у него получится, то отыграет за «дикарей» 3-4 сезона, а потом подпишет соглашение на более длительный срок, и, я уверен, что к тому времени зарплаты будут совсем другие. Думаю, такой расчёт у него.
Он же всё прекрасно понимает. Кирилл провёл классный сезон, его признали первым новичком в НХЛ, и я не думаю, что он будет сбавлять обороты. Будет только прибавлять, и это понимает руководство «Миннесоты».
Что касается его контракта с ЦСКА на $ 10 млн, то всё это слухи. А чего слухи комментировать. Если бы это было официально объявлено от клуба ЦСКА или от КХЛ, то тогда да, а так… Я думаю, они договорятся там», — заявил Немчинов Legalbet.
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