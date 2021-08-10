Экипировка голкипера Кошечкина стала культурным наследием России

Экипировка голкипера магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина стала культурным наследием России, сообщает Allhockey.ru.

На матче открытия Мемориала Ромазана Кошечкину вручили верительную грамоту о том, что его экипировка, которая ранее была передана в Государственный музей спорта, официально включена в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации и отныне является частью культурного наследия страны.

Напомним, в первом матче на турнире «Металлург» обыграл «Нефтехимик» со счётом 2:1.

В следующей встрече магнитогорцы сыграют с казанским «Ак Барсом» 10 августа в 17:00 мск.

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября. В матче-открытии сыграют омский «Авангард» и московский ЦСКА. «Металлург» проведёт первый матч в гостях с «Автомобилистом» 3 сентября.