Экипировка голкипера Кошечкина стала культурным наследием России

Экипировка голкипера магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина стала культурным наследием России, сообщает Allhockey.ru.
На матче открытия Мемориала Ромазана Кошечкину вручили верительную грамоту о том, что его экипировка, которая ранее была передана в Государственный музей спорта, официально включена в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации и отныне является частью культурного наследия страны.
Напомним, в первом матче на турнире «Металлург» обыграл «Нефтехимик» со счётом 2:1.
В следующей встрече магнитогорцы сыграют с казанским «Ак Барсом» 10 августа в 17:00 мск.
Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября. В матче-открытии сыграют омский «Авангард» и московский ЦСКА. «Металлург» проведёт первый матч в гостях с «Автомобилистом» 3 сентября.
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