«Рейнджерс» опубликовали видео с Шестёркиным после продления контракта

«Нью-Йорк Рейнджерс» в «Твиттере» опубликовал видео с российским голкипером Игорем Шестёркиным, который продлил контракт с клубом на четыре года.
Новый контракт Шестёркина подписан на четыре года, кэпхит — $ 5,65 млн, общая сумма — $ 22,666 млн. Это самая большая сумма контракта в истории, которая выдавалась голкиперу в НХЛ по его второму соглашению.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Шестёркин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, выиграв 16 из них, имея 91,6% надёжности и пропуская в среднем за игру 2,62 шайбы.
25-летний голкипер был выбран на драфте НХЛ 2014 года «Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 118-м номером.
Новый сезон НХЛ стартует 12 октября матчами «Тампа» — «Питтсбург» и «Вегас» — «Сиэтл». «Рейнджерс» свой первый матч проведут 13 октября в гостях с «Вашингтоном».
- 10 августа 2021
-
18:11
-
17:24
-
17:10
-
16:42
-
16:24
-
15:49
-
15:29
-
15:10
-
14:51
-
14:15
-
13:33
-
13:06
-
12:52
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:28
-
10:43
-
10:18
-
09:52
-
09:39
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:00
- 9 августа 2021
-
23:18
-
23:12
-
23:01
-
22:36
-
22:24
-
22:15
-
21:46
-
21:23