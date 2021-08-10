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Защитник «Спартака» Сериков продолжит карьеру в системе «Каролины»

Защитник «Спартака» Сериков продолжит карьеру в системе «Каролины»
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Защитник Артём Сериков, выступавший за «Спартак», подписал контракт с «Чикаго Вулвз», сообщают «Вулвз» в «Твиттере». «Чикаго Вулвз» — фарм-клуб «Каролины Харрикейнз», выступающей в НХЛ.

В прошедшем сезоне Сериков выступал за команды системы московского «Спартака». Провёл одну игру в ВХЛ за фарм-клуб — «Химик», 41 встречу за основную команду красно-белых в Континентальной хоккейной лиге и набрал пять очков: забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. А также 13 встреч в МХЛ, набрав семь (2+5) баллов и четыре матча в плей-офф, где забросил одну шайбу.

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял восьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил московскому ЦСКА.

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