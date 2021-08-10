Защитник «Спартака» Сериков продолжит карьеру в системе «Каролины»
Поделиться
Защитник Артём Сериков, выступавший за «Спартак», подписал контракт с «Чикаго Вулвз», сообщают «Вулвз» в «Твиттере». «Чикаго Вулвз» — фарм-клуб «Каролины Харрикейнз», выступающей в НХЛ.
В прошедшем сезоне Сериков выступал за команды системы московского «Спартака». Провёл одну игру в ВХЛ за фарм-клуб — «Химик», 41 встречу за основную команду красно-белых в Континентальной хоккейной лиге и набрал пять очков: забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. А также 13 встреч в МХЛ, набрав семь (2+5) баллов и четыре матча в плей-офф, где забросил одну шайбу.
По итогам прошлого сезона «Спартак» занял восьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил московскому ЦСКА.
Комментарии
- 10 августа 2021
-
18:11
-
17:24
-
17:10
-
16:42
-
16:24
-
15:49
-
15:29
-
15:10
-
14:51
-
14:15
-
13:33
-
13:06
-
12:52
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:28
-
10:43
-
10:18
-
09:52
-
09:39
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:00
- 9 августа 2021
-
23:18
-
23:12
-
23:01
-
22:36
-
22:24
-
22:15
-
21:46
-
21:23
Партнерский контент