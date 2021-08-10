«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан

Сегодня, 10 августа, во Дворце спорта в Уфе состоялся матч Кубка Республики Башкортостан между уфимским «Салаватом Юлаевым» и екатеринбурсгким «Автомобилистом». Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).
На 28-й минуте Михаил Науменков вывел «Салават» вперёд после передач Сергея Шмелёва и Родиона Амирова, на 32-й минуте Алексей Макеев сравнял счёт после ассиста Ефима Гуркина, а на 43-й хозяева снова вышли вперёд благодаря голу Шмелёва. Ему ассистировали Евгений Лисовец и Александр Кадейкин. На 60-й минуте Джефф Плэтт забросил третью шайбу уфимцев, поразив пустые ворота после передачи Данила Алалыкина.
«Салават Юлаев» начнёт новый сезон КХЛ гостевым матчем с «Барысом» 3 сентября, «Автомобилист» в тот же день примет магнитогорский «Металлург».
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