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«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан
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Сегодня, 10 августа, во Дворце спорта в Уфе состоялся матч Кубка Республики Башкортостан между уфимским «Салаватом Юлаевым» и екатеринбурсгким «Автомобилистом». Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

На 28-й минуте Михаил Науменков вывел «Салават» вперёд после передач Сергея Шмелёва и Родиона Амирова, на 32-й минуте Алексей Макеев сравнял счёт после ассиста Ефима Гуркина, а на 43-й хозяева снова вышли вперёд благодаря голу Шмелёва. Ему ассистировали Евгений Лисовец и Александр Кадейкин. На 60-й минуте Джефф Плэтт забросил третью шайбу уфимцев, поразив пустые ворота после передачи Данила Алалыкина.

Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
10 августа 2021, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Науменков (Шмелёв, Амиров) – 27:37' (4x4)   1:1 Макеев (Гуркин) – 31:07' (5x4)   2:1 Шмелёв (Лисовец, Кадейкин) – 42:01' (5x5)   3:1 Плэтт (Алалыкин) – 59:23' (en)

«Салават Юлаев» начнёт новый сезон КХЛ гостевым матчем с «Барысом» 3 сентября, «Автомобилист» в тот же день примет магнитогорский «Металлург».

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