«Металлург» обыграл «Ак Барс» на Мемориале имени Ромазана

Сегодня, 10 августа, на «Арене-Металлург» в Магнитогорске «Металлург» обыграл «Ак Барс» во втором матче на Мемориале имени Ромазана — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).



На 7-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Пера Линдхольма в большинстве — ему ассистировали Джордан Уил и Тревор Мёрфи. На 26-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря голу Анатолия Никонцева с передач Архипа Николенко и Никиты Хлыстова, а на 53-й Николай Прохоркин впервые в матче вывел «Магнитку» вперёд после передач Егора Яковлева и Брендана Лайпсика. На 59-й минуте Брендан Лайпсик отличился с передачи Никонцева, а на 59-й шайбу забросил Семён Кошелев.

Напомним, в первом матче на турнире «Металлург» обыграл «Нефтехимик» (2:1), «Ак Барс» уступил «Сибири» со счётом 0:3.