«Металлург» обыграл «Ак Барс» на Мемориале имени Ромазана
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Сегодня, 10 августа, на «Арене-Металлург» в Магнитогорске «Металлург» обыграл «Ак Барс» во втором матче на Мемориале имени Ромазана — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).
На 7-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Пера Линдхольма в большинстве — ему ассистировали Джордан Уил и Тревор Мёрфи. На 26-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря голу Анатолия Никонцева с передач Архипа Николенко и Никиты Хлыстова, а на 53-й Николай Прохоркин впервые в матче вывел «Магнитку» вперёд после передач Егора Яковлева и Брендана Лайпсика. На 59-й минуте Брендан Лайпсик отличился с передачи Никонцева, а на 59-й шайбу забросил Семён Кошелев.
Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
10 августа 2021, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Линдхольм (Уил, Мёрфи) – 06:47' (5x4) 1:1 Никонцев (Неколенко, Хлыстов) – 26:00' (5x5) 2:1 Прохоркин (Яковлев, Лайпсик) – 52:49' (5x4) 3:1 Лайпсик (Никонцев) – 58:58' (5x5) 4:1 Кошелев (Акользин) – 59:08' (5x5)
Напомним, в первом матче на турнире «Металлург» обыграл «Нефтехимик» (2:1), «Ак Барс» уступил «Сибири» со счётом 0:3.
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