Андрей Скабелка рассказал, когда Шалунов приступит к тренировкам с командой

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился мнением после победы над «Северсталью» (4:1) в рамках Кубка Республики Башкортостан.
«Для нас это первый матч в этом сезоне. Достаточно продолжительным был у нас тренировочный лагерь. Движением можем быть довольны, не всё у нас получалось в техническом плане, но остались довольны самоотдачей.
Когда увидим Шалунова в команде? Он проходил сборы, мы увиделись с ним в день отъезда в Уфу, прошёл медосмотр, решили оставить его дома. Приходит в рабочее состояние, в Ярославле у нас осталась группа из 10 человек, мы оставили двух тренеров. Я думаю, этой недели ему хватит, чтобы подвести начальные моменты, чтобы он безболезненно влился в общую группу, когда приедем.
Задачи на турнир? Не ставим задачи наиграть звенья, хотим вернуться в игровой тонус. Ребята все соскучились по игре, соперникам. Для нас это первоначально. Почему не сыграл Рид Буше и сыграет ли он в Уфе? Буше сыграет в следующем матче. По семейным обстоятельствам он уезжал на три дня перед поездкой, поэтому решили дать ему время войти в эти кондиции.
На сегодняшний день у нас есть кого проверять, кому участвовать в матчах. Как оценю игру новичков Сагадеева, Елесина, Полунина? Неплохо. Нам очень важно, чтобы все ребята были в хорошей физической форме, понимали друг друга. Учитывая, что сегодня был первый матч, взаимодействие было неплохим», — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.
- 10 августа 2021
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