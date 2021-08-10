Квартальнов — об игре с «Металлургом»: сегодня вообще — раз и рассыпались

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Металлургом» (1:4) на Мемориале Ромазана.
«Третий период 0:3 проиграли, в концовке. Хороший первый, второй — слабый, почему-то по-другому пошёл. В третьем хотели сыграть хорошо, но не получилось, в концовке три гола пропустили. Настораживает, что пропустили за две игры семь голов и только один забили. Будем работать, корректировать.
Мы специально не брали здесь выходной день, впереди две игры. Тарасов и Кагарлицкий сначала играли вместе, потом в разных звеньях? Они не играли вместе, не помню такого момента.
Когда восстановится Билялов? Он начнёт тренироваться, как только мы вернёмся в Казань. Кто будет капитаном в сезоне? Ещё турнир в Казани, пока не готов ответить на этот вопрос. Тем более проиграли два матча. Оба проиграли в конце, сегодня вообще — раз и рассыпались. Нам нужно улучшить в первую очередь наше физическое состояние, наверное», — цитирует Квартальнова официальный сайт КХЛ.
- 10 августа 2021
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