Данск: в России люди просто прекрасные, они хорошо меня приняли

Шведский голкипер «Спартака» Оскар Данск рассказал о впечатлениях от России.

«Всё замечательно! В команде собраны отличные ребята. Мне нравится наш тренерский состав и менеджмент. И я уже выучил некоторые русские слова: «привет» и «собака». Почему собака? Просто я их люблю. К сожалению, у меня её нет, но очень хочу завести.



Наладил ли взаимодействия с защитниками? Да, но нам ещё предстоит получше узнать друг друга. Я стараюсь наладить с ними коммуникацию для того, чтобы понять, что они хотят мне дать. Когда начнётся сезон, между нами будет действительно хорошая взаимосвязь.



Сборы под руководством Миронова? Всё отлично! Не так давно мы вернулись со сборов в Пересвете, где у нас была очень тяжёлая работа на протяжении двух недель. Мы провели много времени на льду и в зале. Нам нужно подготовиться к очень долгому и интенсивному сезону. Сейчас я в хорошей форме. Но, несмотря на это, мне и другим ребятам ещё нужно много работать.

Что удивило в России? Я наслаждаюсь тем опытом, который здесь получаю. В России множество вещей для меня в новинку. Например, язык. Но я планирую его подучить для того, чтобы понимать, о чём говорят люди, и общаться с ними. Мне нужно развиваться в этом плане. Вообще переезд в Россию стал для меня достаточно серьёзной переменой в жизни. Я был здесь всего один раз, на МЧМ. С тех пор здесь многое поменялось. От вашей страны у меня исключительно хорошие впечатления. Люди здесь просто прекрасные, они хорошо меня приняли», — цитирует Данска Allhockey.ru.