Лямся: Амиров хорошо прибавил после сборов в «Торонто»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился мнением о победе над «Автомобилистом» на Кубке Республики Башкортостан.



«В общем и целом игрой сегодня я доволен. Если говорить о сопернике, то они приняли участие в турнире в Сочи. Первые десять минут «Автомобилист» лучше действовал, нам приходилось почувствовать игру. Однако с этого момента я был доволен, у нас был план, которого мы придерживались.



Экспериментальный состав? Маннинен, Хохряков, Картаев, Коледов получили небольшие повреждения, поэтому они были не в составе. Наши молодые игроки сегодня хорошо себя проявили.



Цели на домашний турнир? Это первые наши домашние игры. Мы хотим посмотреть на то, что мы от них просим. Хотим проанализировать те моменты, которые хотим увидеть в сезоне.



Разделили по звеньям легионеров? Всё будет зависеть от того, как станут складываться обстоятельства. В том числе поставили Хартикайнена вместе с Кадейкиным и Шмелёвым. Сегодня они сыграли хорошо, забросили шайбу. Будем смотреть. Мы должны построить четыре сильных звена.



Насколько сильно прибавил Амиров после сборов в «Торонто»? Родион проделал очень много работы над своими физическими кондициями. Он не по годам мастеровитый и талантливый парень. С нетерпением ждём, как будет проходить сезон, как он будет себя показывать. Если говорить о летнем периоде в «Торонто», то он хорошо прибавил», — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.