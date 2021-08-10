Питерс рассказал, когда к «Автомобилисту» присоединятся Коварж и Шумаков

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился мнением о поражении от «Салавата Юлаева» на Кубке Республики Башкортостан (1:3).



«В текущее время результат не имеет значения. Самое главное — наладить связи между игроками и заложить фундамент на сезон. Сейчас для нас пятая игра, второй предсезонный турнир, мы занимаемся поиском идеальных сочетаний.



Задача у команды на сезон? Каждая команда хочет выиграть кубок, других задач мы не ставим, приложим все усилия для победы. Ситуация с Коваржем? Он приедет к нам, когда мы вернёмся в Екатеринбург. Якуб должен нам помочь на турнире в Челябинске.

Сыграет ли в Уфе Шумаков? Рассчитываю, что Сергей сыграет в следующем матче», — цитирует Питерса официальный сайт КХЛ.