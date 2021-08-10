Кадейкин — об игре с Хартикайненом: он один из лучших игроков в лиге, если не лучший

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился мнением о победе над «Автомобилистом» на Кубке Республики Башкортостан (3:1).



«Первый период чуть-чуть вкатывались, ведь до этого не играли, долго думали, мыслили, движения немножко не хватало. Затем добавили — и игра пошла.



Смена моей роли в команде? Особо моя игра не перестроилась, стараюсь играть на результат, приносить больше пользы команде. Понятно, что когда ты играешь с Хартикайненом — это немножко другое. Он один из лучших игроков в лиге, если не лучший. Конечно, ты делаешь поправки на это, стараешься больше предоставить ему пространства, загрузить шайбой. Стараюсь быть активным, тащить шайбу, лезть на ворота.



Задачи на турнир? Нужно показать то, что мы нарабатывали на тренировках. Одно другое и потянет. Если у нас будет это получаться, то будут хорошие шансы достичь результата на домашнем турнире», — цитирует Кадейкина официальный сайт КХЛ.