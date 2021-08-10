Андрей Василевский посетил матч «Салавата Юлаева» и зашёл в раздевалку пожелать удачи

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский посетил Уфу, где начинал карьеру в СДЮШОР «Салават Юлаев», сообщает официальный «твиттер» уфимцев. Хоккеист посетил матч Кубка Республики Башкортостан между «Салаватом» и «Автомобилистом», в котором хозяева одержали победу со счётом 3:1.



«Специальный гость турнира — двукратный обладатель Кубка Стэнли, воспитанник СДЮШОР «Салават Юлаев» Андрей Василевский — зашёл в родную раздевалку и пожелал удачи ребятам», — написал клуб в «Твиттере».

Напомним, Василевский выступал за «Салават» до конца сезона-2013/2014. В прошедшем сезоне НХЛ голкипер провёл 42 матча в регулярном чемпионате и оформил пять шат-аутов. В плей-офф на счету Василевского пять сухих игр из 23. По итогам Кубка Стэнли — 2021 вратарь был признан самым ценным игроком.