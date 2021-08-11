Умер участник Суперсерии-72 СССР – Канада и легенда «Чикаго» Тони Эспозито

В возрасте 78 лет после непродолжительной борьбы с раком поджелудочной железы из жизни ушёл брат легендарного Фила Эспозито – Тони Эспозито, который также является представителем Зала славы НХЛ, выступавший долгое время в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также запомнившийся старшему поколению по игре в Суперсерии – 72 между СССР и Канадой. Об этом информирует пресс-служба «Чикаго» на официальном сайте клуба.

«Блэкхоукс» и Национальная хоккейная лига потеряли легенду в лице Тони Эспозито, который скончался сегодня после недолгой битвы с раком поджелудочной железы. Мы скорбим вместе с его женой Мэрилин, сыновьями Марком и Джейсоном, а также внуками Лорен и Камрин, мы ценим Тони и его вклад в наше сообщество.

Тони был одной из самых важных и популярных фигур в истории франшизы, когда мы приближаемся к её 100-летнему юбилею. Это печальный день для «Чикаго» и всего хоккея. Но вместе с его замечательной семьей мы хорошо запомним его прожитую жизнь. Знамя Тони Эспозито навсегда останется частью клуба, как и его наследие суперзвезды, как на льду, так и вне его», — гласит заявление «Чикаго».

Тони Эспозито провёл в НХЛ 16 сезонов – все, кроме одного, в составе «Чикаго». Стал обладателем трёх наград «Везина» (1970, 1972 и 1974), как лучшему голкиперу лиги, а также выигрывал приз «Колдера» лучшему новичку сезона в 1970 году. Он остаётся абсолютным лидером франшизы по шат-аутам (74) и победам в матчах за карьеру (418).