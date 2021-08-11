Лучший тренер НХЛ 2011 года стал ассистентом в фарм-клубе «Сиэтла» в АХЛ

Специалист Дэн Байлсма назначен ассистентом в фарм-клуб «Сиэтл Кракен» – «Шарлотт Чекерс». Об этом сообщает пресс-служба Американской хоккейной лиги.

Контракт с Байлсмой заключён на один сезон. Тренер переходит в новую команду после трёх сезонов в качестве помощника в «Детройт Ред Уингз». Байлсма также работал главным тренером в НХЛ с «Питтсбургом» и «Баффало», выиграл Кубок Стэнли с «Пингвинз» в 2009 году и был признан лучшим тренером в 2011 году.

В 2013-м году Байлсма был назначен главным тренером сборной США для участия в Олимпийских играх 2014. На самих играх национальная команда ограничилась только 4-м местом. Он также работал помощником тренера сборной США на чемпионате мира, помогая команде завоевать бронзовые медали в 2015 и 2018 годах.