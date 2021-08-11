Федерация хоккея Беларуси выступила с заявлением об инциденте с детским тренером

Федерация хоккея Беларуси выступила с заявлением относительно инцидента, произошедшего во время товарищеского матча «Химик» (Новополоцк) — «Шахтёр» (Солигорск) среди команд 2008 года рождения, когда главный тренер «Шахтёра» избил клюшкой своего подопечного.
«Федерация хоккея Беларуси внимательно изучила видеоматериалы с участием тренера и хоккеиста детской команды «Шахтера» 2008 года рождения.
ФХБ считает своей приоритетной задачей именно работу с резервом, построение результативной программы подготовки хоккеистов с учётом актуальных методик физического и психологического воспитания игроков. Мы внимательно отслеживаем деятельность хоккейных школ Беларуси и её соответствие принятым нормативным актам.
В настоящее время Дисциплинарный комитет ФХБ проводит проверку по инциденту, рабочая группа федерации хоккея Беларуси во главе с заместителем председателя, курирующим вопросы развития детского хоккея, Светланой Марченко, уже направилась в г.Солигорск для изучения всех обстоятельств произошедшего. О принятом решении будет сообщено дополнительно. Однако уже сейчас можем заявить о том, что федерацией хоккея будет дана всесторонняя оценка произошедшего и к лицам, чья деятельность нарушает принятые принципы развития детского спорта, будут применены соответствующие дисциплинарные меры», — сообщается в заявлении на сайте ФХБ.
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