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Кэссиди: теперь мы осознаем, как хорош был Крейчи. Очевидный выбор во 2-м звене — Койл

Кэссиди: теперь мы осознаем, как хорош был Крейчи. Очевидный выбор во 2-м звене — Койл
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Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал, кто займёт место центрфорварда во втором звене после ухода Давида Крейчи.

«Давид играл важную роль, иногда делая это незаметно. Теперь, когда его нет в клубе, мы, вероятно, осознаем, насколько он был хорош. Я думаю, что мы все это и так знали. Но теперь почувствуем непосредственно.

Я думаю, что очевидный выбор – это Чарли Койл. Он сможет отлично сочетаться с игроками второго звена. И я пока что вижу его лучше всех в этой роли. Также нужно дать новым ребятам возможность найти своё место. Да, я знаю, что Хаула и Носек предпочитают играть в центре. Ник Фолиньо любит играть с краю, скорее всего так и будет.

Чарли уже играл с Тейлором Холлом и Крэйгом Смитом в прошлом сезоне. Если он сможет давать команде кое-что из того, что делал Крейчи, то это будет действительно сильное звено», – цитирует Кэссиди официальный сайт клуба.

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