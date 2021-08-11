Кэссиди: теперь мы осознаем, как хорош был Крейчи. Очевидный выбор во 2-м звене — Койл

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал, кто займёт место центрфорварда во втором звене после ухода Давида Крейчи.
«Давид играл важную роль, иногда делая это незаметно. Теперь, когда его нет в клубе, мы, вероятно, осознаем, насколько он был хорош. Я думаю, что мы все это и так знали. Но теперь почувствуем непосредственно.
Я думаю, что очевидный выбор – это Чарли Койл. Он сможет отлично сочетаться с игроками второго звена. И я пока что вижу его лучше всех в этой роли. Также нужно дать новым ребятам возможность найти своё место. Да, я знаю, что Хаула и Носек предпочитают играть в центре. Ник Фолиньо любит играть с краю, скорее всего так и будет.
Чарли уже играл с Тейлором Холлом и Крэйгом Смитом в прошлом сезоне. Если он сможет давать команде кое-что из того, что делал Крейчи, то это будет действительно сильное звено», – цитирует Кэссиди официальный сайт клуба.
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