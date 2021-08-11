Фарм-клуб «Торонто» уволил тренера, выступавшего против трансгендеров и вакцинации

Фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» уволил тренера, который лайкал твиты против трансгендеров и вакцинации.
Как сообщает Sportsnet, «Торонто Марлис», фарм-клуб «листьев» в АХЛ, объявил об увольнении нанятого на днях тренера вратарей Дасти Иму.
«Мы совершили ошибку, не полностью выполнив наши организационные протоколы при рассмотрении данного кандидата на должность тренера вратарей нашего фарм-клуба», — заявил президент «Мэйпл Лифс» Брендан Шэнахэн.
Стало известно, что он лайкал посты против вакцинации от коронавируса и участия трансгендеров в Олимпиаде, а также в поддержку захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе.
В последнее время Иму работал тренером по развитию вратарей в «Лос-Анджелес Кингз», а в сезоне-2019/20 занимал должность тренера вратарей китайского клуба Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар».
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