Аскаров: в СКА всегда работаю на максимуме. А играю или не играю — зависит не от меня

Голкипер системы СКА и молодёжной сборной России Ярослав Аскаров прокомментировал свои функции в национальной команде, а также рассказал о конкуренции за место в воротах в клубе.



«Есть ли какие-то специфические функции в сборной? Просто стараюсь всегда выкладываться. Ребята на меня смотрят. Нужно делать правильные вещи на льду и тогда вся команда будет пахать. Могу что-то подсказать на льду, но в раздевалке есть другие ребята, способные сказать правильные слова. Прежде всего, Марат Хуснутдинов — наш капитан. В принципе, встать и двинуть речь в раздевалке может каждый, но лично я стараюсь не тратить эмоции, чтобы сохранить их на игру.



Не хватает конкуренции в молодёжной сборной? Нет, я так не считаю. В сборной играют сильные перспективные ребята. Им бы ещё игровое время в клубах получать. Да и мне самому хочется больше играть в КХЛ, не скрою.



В прошлом сезоне за СКА была классная статистика, но всего 9 матчей. Что нужно сделать, чтобы в предстоящем чемпионате отвоевать себе больше игрового времени в КХЛ? Я и год назад работал на максимуме. А играю или не играю — зависит не от меня. Игровое время — прерогатива других людей.



Когда Магнуса Хелльберга обменяли в «Сочи», не было ли надежды, что СКА оставит с Александром Самоновым и не будет приобретать очередного вратаря-легионера? Нет, я всё прекрасно понимал. Так было и когда Шестёркин играл за СКА. Он, в принципе, должен был становиться основным вратарём, но подписывали иностранца.



Это из-за чемпионских амбиций СКА или потому, что постоянно отлучаюсь в сборную, и клубу нужна подстраховка Честно? Не знаю. Не ко мне вопрос», — приводит слова Аскарова Sport24.