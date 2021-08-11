Беттмэн: хоккейному миру будет очень не хватать Тони Эспозито. Он покорил фанатов всей НХЛ
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Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал смерть легенды НХЛ Тони Эспозито, о которой стало известно вчера, 10 августа. Причиной гибели 78-летнего экс-голкипера стал рак поджелудочной железы.
«Именно стиль, харизма и сердце Эспозито больше всего покорили хоккейных фанатов не только в «Чикаго», но и во всей лиге. Хоккейному миру будет его очень не хватать», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.
Тони Эспозито — брат легендарного Фила Эспозито, который также является представителем Зала славы НХЛ, выступавший долгое время в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также запомнившийся старшему поколению по игре в Суперсерии-72 между СССР и Канадой.
Эспозито провёл в НХЛ 16 сезонов – все, кроме одного, в составе «Чикаго».
Новость по темеБродо выразил соболезнования в связи со смертью Тони Эспозито
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