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Беттмэн: хоккейному миру будет очень не хватать Тони Эспозито. Он покорил фанатов всей НХЛ

Беттмэн: хоккейному миру будет очень не хватать Тони Эспозито. Он покорил фанатов всей НХЛ
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Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал смерть легенды НХЛ Тони Эспозито, о которой стало известно вчера, 10 августа. Причиной гибели 78-летнего экс-голкипера стал рак поджелудочной железы.

«Именно стиль, харизма и сердце Эспозито больше всего покорили хоккейных фанатов не только в «Чикаго», но и во всей лиге. Хоккейному миру будет его очень не хватать», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.

Тони Эспозито — брат легендарного Фила Эспозито, который также является представителем Зала славы НХЛ, выступавший долгое время в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также запомнившийся старшему поколению по игре в Суперсерии-72 между СССР и Канадой.

Эспозито провёл в НХЛ 16 сезонов – все, кроме одного, в составе «Чикаго».

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