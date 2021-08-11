Мирошниченко: буду доказывать, что способен играть в высоких звеньях в «Авангарде»

Нападающий юниорской сборной России и системы «Авангарда» Иван Мирошниченко присоединился к клубу на сборах в Балашихе и поделился эмоциями от тренировки с основной командой.
«Всё другое, чувствуется уровень взрослого хоккея. Буду стараться попасть в основной состав. После перелёта у меня был отдых, относительно давно не катался с командой на льду, в некоторых моментах ещё не втянулся.
Скорости здесь побыстрее, но и в сборной тоже не пацаны пятилетние. Но в клубе чувствуется более взрослый подход во всех отношениях. Система другая, но есть и схожие моменты, надеюсь, будет не так сложно влиться.
Через тренировки, через игры буду доказывать, что способен играть в высоких звеньях», — приводит слова Мирошниченко официальный YouTube-канал клуба.
«Сегодня был первый день для Мирошниченко. Много нового, но он открыт и готов это воспринимать. Мы отлично с ним поговорили, вкратце объяснили, что ожидаем от него, как хотим использовать. И ему, и нам нужно время, прошло уже 3 недели сборов, поэтому сейчас он получает большой объём информации.
Сейчас он тренировался с Каблуковым, который был в роли его старшего брата, помогал понять, что мы делаем. Позже будем разбирать видео, но пока не торопимся. Невозможно компенсировать 3 недели подготовки в один день, но я доволен тем, что увидел на льду», — сообщил главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.
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