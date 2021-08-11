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«Куньлунь» одержал первую победу на Кубке президента Казахстана

«Куньлунь» одержал первую победу на Кубке президента Казахстана
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Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над усть-каменогорским «Торпедо» со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0). Встреча прошла в Нур-Султане на «Барыс-Арене».

В составе победителей отличились форварды Люк Локхарт, Паркер Фу, Кори Кейн и Брэндон Ип. У «Торпедо» забитыми шайбами отметились нападающие Антон Петров, Дмитрий Гренц и Иван Кучин.

Следующую встречу «Куньлунь» проведёт завтра, 12 августа, с «Барысом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени. Также клуб из Пекина в субботу, 14 августа, встретится с «Сарыаркой».

«Торпедо» завтра сыграет с «Сарыаркой». Стартовый свисток — в 12:00 мск.

Предстоящий сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Куньлунь», который будет проводить домашние матчи в Мытищах, первую игру сыграет в гостях 2 сентября с «Нефтехимиком».

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