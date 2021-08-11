Кудашов – о селекции «Динамо»: рынок пустой, игроков нет

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал состав клуба, а также рассказал о трансферной кампании команды.



«Видим Линдберга в качестве крайнего нападающего? Мы пробуем разные варианты, сегодня было такое сочетание. По состоянию Фёдорова официальной информации нет. Надеемся, что Ерёменко сыграет летом.

Шипачёв не будет играть в меньшинстве? Нет почему. У нас все играют, как в большинстве, так и в меньшинстве. Просто сегодня был вот такой вариант.



Я бы не отказался в составе от Макдэвида и Крейчи, но хватит спекулировать на этой теме. У нас есть игроки, которыми мы довольны. Мы говорили, что будем подтягивать свою молодёжь, которая будет развиваться. На самом деле трансферная политика не заканчивается. Мы пытаемся смотреть ещё игроков, которые появляются на рынке. Пока он пустой. На какие позиции хотели бы взять легионеров? Я только что ответил на ваш вопрос – рынок пустой, игроков нет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.