«Витязь» отыгрался с 0:2 и одержал победу в товарищеском матче с «Рязанью»

Подмосковный «Витязь» одержал уверенную победу в товарищеском матче с «Рязанью» со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0). Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске.

Гости вышли вперёд на 17-й минуте благодаря шайбе Семёна Демидова в большинстве. На 28-й минуте Алексей Слепцов увеличил преимущество рязанцев. В конце второго периода Фёдор Малыхин отыграл одну шайбу. На 50-й минуте Вячеслав Лещенко сравнял счёт, а через 18 секунд Михаил Смолин вывел «Витязь» вперёд. Спустя три минуты Иван Ларичев установил итоговый счёт встречи — 4:2.

Следующий товарищеский матч «Витязь» проведёт в пятницу, 13 августа, с «Адмиралом». Начало — в 13:00 мск.



Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Витязь» проведёт первый матч в гостях 2 сентября с нижегородским «Торпедо».