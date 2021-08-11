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«Витязь» отыгрался с 0:2 и одержал победу в товарищеском матче с «Рязанью»

«Витязь» отыгрался с 0:2 и одержал победу в товарищеском матче с «Рязанью»
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Подмосковный «Витязь» одержал уверенную победу в товарищеском матче с «Рязанью» со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0). Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
11 августа 2021, среда. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 2
ХК Рязань
Рязань
0:1 Демидов – 16:50' (5x4)   0:2 Слепцов – 27:05' (5x4)   1:2 Малыхин – 37:26' (5x4)   2:2 Лещенко – 49:03' (5x5)   3:2 Смолин – 49:21' (5x5)   4:2 Ларичев – 52:08' (5x4)

Гости вышли вперёд на 17-й минуте благодаря шайбе Семёна Демидова в большинстве. На 28-й минуте Алексей Слепцов увеличил преимущество рязанцев. В конце второго периода Фёдор Малыхин отыграл одну шайбу. На 50-й минуте Вячеслав Лещенко сравнял счёт, а через 18 секунд Михаил Смолин вывел «Витязь» вперёд. Спустя три минуты Иван Ларичев установил итоговый счёт встречи — 4:2.

Следующий товарищеский матч «Витязь» проведёт в пятницу, 13 августа, с «Адмиралом». Начало — в 13:00 мск.

Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Витязь» проведёт первый матч в гостях 2 сентября с нижегородским «Торпедо».

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