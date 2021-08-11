«Витязь» отыгрался с 0:2 и одержал победу в товарищеском матче с «Рязанью»

Подмосковный «Витязь» одержал уверенную победу в товарищеском матче с «Рязанью» со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0). Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске.
Гости вышли вперёд на 17-й минуте благодаря шайбе Семёна Демидова в большинстве. На 28-й минуте Алексей Слепцов увеличил преимущество рязанцев. В конце второго периода Фёдор Малыхин отыграл одну шайбу. На 50-й минуте Вячеслав Лещенко сравнял счёт, а через 18 секунд Михаил Смолин вывел «Витязь» вперёд. Спустя три минуты Иван Ларичев установил итоговый счёт встречи — 4:2.
Следующий товарищеский матч «Витязь» проведёт в пятницу, 13 августа, с «Адмиралом». Начало — в 13:00 мск.
Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Витязь» проведёт первый матч в гостях 2 сентября с нижегородским «Торпедо».
- 11 августа 2021
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:10
-
16:03
-
15:50
-
15:48
-
15:37
-
15:11
-
15:10
-
14:32
-
14:17
-
13:43
-
12:59
-
12:24
-
11:39
-
10:32
-
10:18
-
09:56
-
09:13
-
08:38
-
08:18
-
07:25
-
01:41
- 10 августа 2021
-
23:34
-
22:45
-
22:30
-
22:10
-
21:49
-
21:45
-
21:30
-
21:17
-
21:00
-
20:45
-
20:23