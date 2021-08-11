Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коледов — о самочувствии: это предсезонка, не бывает хорошего состояния

Коледов — о самочувствии: это предсезонка, не бывает хорошего состояния
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов рассказал о своей готовности перед матчем с «Локомотивом» и желании прервать серию неудач в играх с ярославцами.

«Давно не обыгрывали «Локомотив»? Есть такое. Несмотря на то что идёт предсезонный турнир, я думаю, что будет много борьбы и стычек, где-то матч будет похож на игру в плей-офф. Хочется выиграть у ярославцев.

Что ожидаю от матча? Это моя первая встреча на предсезонке, поэтому надо влиться в команду — давно не играл. Необходимо действовать быстро и просто, чтобы помочь парням.

Как самочувствие? Это предсезонка, не бывает хорошего состояния (смеётся). Раз сегодня я выхожу на лёд, значит, готов на сто процентов.

У соперника достаточно крупные форварды? Есть в их составе такие ребята. Есть и техничная тройка. Нас ждёт разнообразный хоккей: как техничный, так и силовой.

Рид Буше? Интересно будет посмотреть на него в другой форме», — приводит слова Коледова официальный сайт «Салавата».

Новость по теме
Источник: «Салават» взял кредит на сумму более 300 млн, отдав в залог спортсооружение
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021