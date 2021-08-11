Коледов — о самочувствии: это предсезонка, не бывает хорошего состояния

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов рассказал о своей готовности перед матчем с «Локомотивом» и желании прервать серию неудач в играх с ярославцами.
«Давно не обыгрывали «Локомотив»? Есть такое. Несмотря на то что идёт предсезонный турнир, я думаю, что будет много борьбы и стычек, где-то матч будет похож на игру в плей-офф. Хочется выиграть у ярославцев.
Что ожидаю от матча? Это моя первая встреча на предсезонке, поэтому надо влиться в команду — давно не играл. Необходимо действовать быстро и просто, чтобы помочь парням.
Как самочувствие? Это предсезонка, не бывает хорошего состояния (смеётся). Раз сегодня я выхожу на лёд, значит, готов на сто процентов.
У соперника достаточно крупные форварды? Есть в их составе такие ребята. Есть и техничная тройка. Нас ждёт разнообразный хоккей: как техничный, так и силовой.
Рид Буше? Интересно будет посмотреть на него в другой форме», — приводит слова Коледова официальный сайт «Салавата».
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