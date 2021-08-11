Владислав Третьяк рассказал, как в 1972 году играл с Тони Эспозито. Накануне канадец умер

Трёхкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал игру с канадским вратарём Тони Эспозито, который умер в среду, 11 августа, в возрасте 78 лет.



«Мне посчастливилось играть с ним в 1972 году. Он четыре матча отыграл, и во второй встрече в Торонто и ему, и мне дали приз лучших игроков. Он мало говорил, но очень хорошо делал своё дело, это легендарный вратарь.



У него необычная была игра, в отличие от Кена Драйдена. Он использовал то, что я делал в 1969-1970-е годы, когда падал на бок, как футбольный вратарь. Когда игрок не видел, я врубался в него и перекрывал рукой шайбу. Он тоже много делал, как и я, хотя нас разделял океан.



Общение с Эспозито после завершения карьеры? Мы с ним несколько раз встречались в Музее хоккейной славы в Торонто, у нас были товарищеские отношения, хоть и не такие близкие, как с Филом Эспозито. Фил был более эмоциональным, а вратари более спокойные люди, не ввязываются в драки», — приводит слова Третьяка ТАСС.



Эспозито выступал за «Ванкувер», «Хьюстон», «Монреаль» и «Чикаго», в составе которого играл с 1969 по 1984 год. В составе «Чикаго» Эспозито дважды принимал участие в финале Кубка Стэнли (1971, 1973), оба раза клуб уступил «Монреалю». Вместе с канадской командой Эспозито стал обладателем трофея в 1969 году.