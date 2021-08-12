«Чемпионат» открывает вакансию статистика
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Редакция «Чемпионата» объявляет об открытии вакансии статистика.
Требования: уверенная ориентация в спортивной тематике (преимущественно в хоккее), исполнительность, внимательность, усидчивость, стремление к самосовершенствованию, готовность работать с большим объёмом информации, знание английского языка. Приветствуется знание правил транслитерации.
Время работы: преимущественно ночь-утро (по московскому времени). Работа удалённая.
Если вы готовы присоединиться к нашей команде, присылайте свои резюме с пометкой «Работа» по адресу: a.dvoreckiy@rambler-co.ru.
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