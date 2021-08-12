«Чемпионат» открывает вакансию статистика

Редакция «Чемпионата» объявляет об открытии вакансии статистика.



Требования: уверенная ориентация в спортивной тематике (преимущественно в хоккее), исполнительность, внимательность, усидчивость, стремление к самосовершенствованию, готовность работать с большим объёмом информации, знание английского языка. Приветствуется знание правил транслитерации.



Время работы: преимущественно ночь-утро (по московскому времени). Работа удалённая.



Если вы готовы присоединиться к нашей команде, присылайте свои резюме с пометкой «Работа» по адресу: a.dvoreckiy@rambler-co.ru.