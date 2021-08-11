«Салават Юлаев» потерпел поражение в матче Кубка Республики Башкортостан с «Локомотивом»

Ярославский «Локомотив» одержал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:3 (3:0, 1:1, 0:2). Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта» в Уфе.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Георгий Иванов, Рид Буше и Павел Красковский, оформивший дубль. У уфимцев отличились форварды Родион Амиров, Александр Кадейкин и Данил Башкиров.
Следующий матч «Салават» проведёт в пятницу, 13 августа, с череповецком «Северсталью». Начало — в 17:00 мск. «Локомотив» также 13 августа сыграет с екатеринбуржским «Автомобилистом». Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по московскому времени.
Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Салават» первый матч проведёт в гостях 3 сентября с «Барысом». «Локомотив» 2 сентября дома примет рижское «Динамо».
- 11 августа 2021
-
19:50
-
19:16
-
19:13
-
18:45
-
18:36
-
17:51
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:10
-
16:03
-
15:50
-
15:48
-
15:37
-
15:11
-
15:10
-
14:32
-
14:17
-
13:43
-
12:59
-
12:24
-
11:39
-
10:32
-
10:18
-
09:56
-
09:13
-
08:38
-
08:18
-
07:25
-
01:41
- 10 августа 2021
-
23:34
-
22:45
-
22:30
-
22:10
-
21:49