«Салават Юлаев» потерпел поражение в матче Кубка Республики Башкортостан с «Локомотивом»

Ярославский «Локомотив» одержал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:3 (3:0, 1:1, 0:2). Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта» в Уфе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Георгий Иванов, Рид Буше и Павел Красковский, оформивший дубль. У уфимцев отличились форварды Родион Амиров, Александр Кадейкин и Данил Башкиров.

Следующий матч «Салават» проведёт в пятницу, 13 августа, с череповецком «Северсталью». Начало — в 17:00 мск. «Локомотив» также 13 августа сыграет с екатеринбуржским «Автомобилистом». Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по московскому времени.



Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Салават» первый матч проведёт в гостях 3 сентября с «Барысом». «Локомотив» 2 сентября дома примет рижское «Динамо».