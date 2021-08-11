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«Салават Юлаев» потерпел поражение в матче Кубка Республики Башкортостан с «Локомотивом»

«Салават Юлаев» потерпел поражение в матче Кубка Республики Башкортостан с «Локомотивом»
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Ярославский «Локомотив» одержал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:3 (3:0, 1:1, 0:2). Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта» в Уфе.

Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
11 августа 2021, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Красковский (Осипов, Коршков) – 00:27' (5x5)   0:2 Буше (Коршков, Красковский) – 14:08' (5x5)   0:3 Красковский (Осипов, Рафиков) – 17:13' (5x5)   1:3 Амиров (Шмелёв, Кадейкин) – 31:33' (5x4)   1:4 Иванов (Кудрявцев, Беляев) – 37:56' (5x4)   2:4 Кадейкин (Шмелёв, Плэтт) – 43:32' (5x4)   3:4 Башкиров (Гранлунд, Ларсен) – 50:31' (5x4)

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Георгий Иванов, Рид Буше и Павел Красковский, оформивший дубль. У уфимцев отличились форварды Родион Амиров, Александр Кадейкин и Данил Башкиров.

Следующий матч «Салават» проведёт в пятницу, 13 августа, с череповецком «Северсталью». Начало — в 17:00 мск. «Локомотив» также 13 августа сыграет с екатеринбуржским «Автомобилистом». Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по московскому времени.

Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Салават» первый матч проведёт в гостях 3 сентября с «Барысом». «Локомотив» 2 сентября дома примет рижское «Динамо».

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