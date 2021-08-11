Во втором розыгрыше чемпионата Узбекистана по хоккею могут поучаствовать клубы из Киргизии

Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров рассказал о втором чемпионата страны по хоккею.

«Старт запланирован на вторую половину ноября. Количество участников ещё согласовывается, но мы рассчитываем, что будет не менее шести команд. Ведутся переговоры с Федерацией хоккея Киргизии о вхождении в наш чемпионат двух команд из этой страны. Вся турнирная дистанция составит порядка 3,5-4 месяцев. Мы ставим перед собой цель провести турнир на высоком организационном уровне. Сейчас подготовительная работа ведется очень активно по всем направлениям.



Чего мы ожидаем от ЧРУ? Во главу мы ставим интересы наших болельщиков и любителей хоккея, а они, как известно, ценят зрелищную игру и захватывающую борьбу. Вот это мы и должны постараться им обеспечить.



Конечно, мы также ожидаем, что чемпионат станет серьёзной поддержкой в деле популяризации хоккея среди наших соотечественников и в особенности среди их самых юных представителей», — приводит слова Гафурова Olamsport.