Шумаков: с Макеевым и Да Костой приятно играть. Нужно только помогать
Поделиться
Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков высказался после матча с «Северсталью» (1:2) на Кубке республики Башкортостан.
«Предсезонная встреча, как обычно. Сумбур был что у нас, что у соперника, плюс качество льда немножко подвело.
С Макеевым и Да Костой приятно играть, нужно только помогать. Думаю, всё нормально у нас будет», — приводит слова Шумакова официальный сайт КХЛ.
Напомним, череповецкая «Северсталь» одержала свою первую победу на Кубке Республики Башкортостан, обыграв «Автомобилист» со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
После двух туров «Северсталь» набрала два очка и расположилась на третьем месте турнирной таблицы, «Автомобилист» находится на четвёртом месте, имея в своём активе 0 очков.
Комментарии
- 11 августа 2021
-
20:15
-
19:50
-
19:16
-
19:13
-
18:45
-
18:36
-
17:51
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:10
-
16:03
-
15:50
-
15:48
-
15:37
-
15:11
-
15:10
-
14:32
-
14:17
-
13:43
-
12:59
-
12:24
-
11:39
-
10:32
-
10:18
-
09:56
-
09:13
-
08:38
-
08:18
-
07:25
-
01:41
- 10 августа 2021
-
23:34
-
22:45
-
22:30
-
22:10
Партнерский контент