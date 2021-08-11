Шумаков: с Макеевым и Да Костой приятно играть. Нужно только помогать

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков высказался после матча с «Северсталью» (1:2) на Кубке республики Башкортостан.



«Предсезонная встреча, как обычно. Сумбур был что у нас, что у соперника, плюс качество льда немножко подвело.



С Макеевым и Да Костой приятно играть, нужно только помогать. Думаю, всё нормально у нас будет», — приводит слова Шумакова официальный сайт КХЛ.

Напомним, череповецкая «Северсталь» одержала свою первую победу на Кубке Республики Башкортостан, обыграв «Автомобилист» со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).



После двух туров «Северсталь» набрала два очка и расположилась на третьем месте турнирной таблицы, «Автомобилист» находится на четвёртом месте, имея в своём активе 0 очков.